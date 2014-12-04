Юнкер: Россия - это стратегическая проблема ЕС

Юнкер отмечает, что сделает все возможное, чтобы Россия снова стала стратегическим партнером.

«Россия сейчас является стратегической проблемой, но я надеюсь, что завтра она снова будет стратегическим партнером. Все, что Европейская комиссия может для этого сделать - будет сделано», - говорит Юнкер.

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Отношения между странами Запада и Россией ухудшились со времени аннексии украинского Крыма, передает Радио Свобода.

16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый «референдум» о статусе полуострова, что стало поводом для России включить Крым в свой состав. Украина, Европейский союз и США не признали это голосование и считают, что Россия аннексировала Крым.

Украина и Запад обвиняют Россию в поставках оружия и боевиков на Донбасс, а также в вводе войск на восток Украины. Москва эти обвинения отвергает.