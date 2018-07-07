США о новом законе о нацбезопасности: будет способствовать западной интеграции Украины

В Госдепе отметили, что реализация положений принятого закона будет способствовать западной интеграции Украины.

США приветствуют новый Закон Украины "О национальной безопасности", который был принят Верховной Радой 21 июня и подписанный президентом Петром Порошенко 5 июля.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, опубликованном на сайте ведомства.

"Закон соответствует западным принципам и дает основу для увеличения взаимодействия украинских вооруженных сил с НАТО", - сказано в сообщении.

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В Госдепе также отметили, что реализация положений принятого закона будет способствовать западной интеграции Украины.

"Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать реформы в области обороны и безопасности в Украине, чтобы укрепить способность Украины защищать свою территориальную целостность", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Верховная Рада приняла закон «О национальной безопасности Украины». 5 июля президент Петр Порошенко подписал этот документ.

Законом, в частности, определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны. Среди фундаментальных национальных интересов Украины названы: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство; членство в Евросоюзе и в НАТО, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.