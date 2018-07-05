Порошенко подписал закон о нацбезопасности

По словам президента, закон о национальной безопасности Украины будет способствовать достижению совместимости в оборонной сфере со странами НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о национальной безопасности Украины. Как передает корреспондент УНИАН, глава государства подписал закон после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Читайте такжеРада отказалась рассматривать сегодня вопрос об обновлении состава ЦИК По словам Порошенко, закон о нацбезопасности будет способствовать достижению совместимости в оборонной сфере со странами НАТО. Как сообщал УНИАН, 21 июня Верховная Рада приняла закон «О национальной безопасности Украины». Законом, в частности, определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны. Среди фундаментальных национальных интересов Украины названы: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство; членство в Евросоюзе и в НАТО, развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.

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