Литва призывает ОБСЕ повлиять на Россию, чтобы она прекратила угрожать соседям

Об этом он сказал во время 21-го министерского заседания ОБСЕ в Базеле. Трансляция заседания обеспечивается на официальном сайте ОБСЕ.

"Что должно быть сделано со стороны ОБСЕ, что может быть сделано со стороны стран-членов?", - спросил Линкявичус, выразив мнение, что в этом случае можно остановиться на трех пунктах.

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"Первое - Россия должна прекратить угрожать своим соседям", - подчеркнул Линкявичус, прибавив, что РФ должна воспринять и признать "дух и букву Минских договоренностей" и способствовать, чтобы вдоль всей украинско-российской границы осуществлялся эффективный контроль с привлечением международных наблюдателей.

"Она также должна вывести свою военную технику, вооружение и войска с украинской территории и закрыть свою границу, чтобы перемещение оружия и наемников на контролируемые сепаратистами районы прекратилось", - прибавил Линкявичус.

Литовский министр также отметил, что ценности и нормы ОБСЕ не утратили свое действие вследствие ситуации в Украине, и что нет нужды пересматривать архитектуру безопасности в Европе.