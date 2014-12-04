Литва призывает ОБСЕ повлиять на Россию, чтобы она прекратила угрожать соседям
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призывает страны-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе повлиять на Россию, чтобы она прекратила угрожать соседним государствам.
Об этом он сказал во время 21-го министерского заседания ОБСЕ в Базеле. Трансляция заседания обеспечивается на официальном сайте ОБСЕ.
"Что должно быть сделано со стороны ОБСЕ, что может быть сделано со стороны стран-членов?", - спросил Линкявичус, выразив мнение, что в этом случае можно остановиться на трех пунктах.
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"Первое - Россия должна прекратить угрожать своим соседям", - подчеркнул Линкявичус, прибавив, что РФ должна воспринять и признать "дух и букву Минских договоренностей" и способствовать, чтобы вдоль всей украинско-российской границы осуществлялся эффективный контроль с привлечением международных наблюдателей.
"Она также должна вывести свою военную технику, вооружение и войска с украинской территории и закрыть свою границу, чтобы перемещение оружия и наемников на контролируемые сепаратистами районы прекратилось", - прибавил Линкявичус.
Литовский министр также отметил, что ценности и нормы ОБСЕ не утратили свое действие вследствие ситуации в Украине, и что нет нужды пересматривать архитектуру безопасности в Европе.