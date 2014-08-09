МИД Литвы: Европа сыта "гуманитарными" усилиями Путина

14:53, 09 августа 2014
Политика
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Россия уже всех "накормила" своими "миротворческими" стремлениями, под которыми кроются намерения вторгнуться в Украину.

Линас Линкявичус заявил, что Европа сыта

Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус написал на своей странице в "Твиттере", передает Украинская правда.

"Все уже сыты российскими" гуманитарными" усилиями. Только международные механизмы могут быть использованы ", - отметил министр. Позже Линас Линкявичус добавил: "Путин любит аналогию с Петром Первым. Но последний показал России окно в Европу. А Путин, кажется, закрывает его".

Как сообщал УНИАН, заместитель главы администрации президента Валерий Чалый заявил в эфире одного из телеканалов, что в ночь на 9 августа Российская Федерация планировала ввести колонну "миротворцев" на территорию Украины. "В сторону украинской границы двигался огромный конвой, который сопровождался военными и техникою РФ, вроде по согласованию с комитетом Красного креста. Должна была войти гуманитарная колонна с миротворцами, очевидно чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт", - рассказал он. 

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