МИД Литвы: Европа сыта "гуманитарными" усилиями Путина

Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус написал на своей странице в "Твиттере", передает Украинская правда.

Everyone is fed up with #Russian 'humanitarian' efforts. Only international mechanisms can be used. #UNSChttp://t.co/ZF5vIt2tIQ — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 9 августа 2014

"Все уже сыты российскими" гуманитарными" усилиями. Только международные механизмы могут быть использованы ", - отметил министр. Позже Линас Линкявичус добавил: "Путин любит аналогию с Петром Первым. Но последний показал России окно в Европу. А Путин, кажется, закрывает его".

Putin likes analogy w/ Peter the Great. But the later sought Russia's window to Europe, Putin seems closing it down... — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 9 августа 2014

Как сообщал УНИАН, заместитель главы администрации президента Валерий Чалый заявил в эфире одного из телеканалов, что в ночь на 9 августа Российская Федерация планировала ввести колонну "миротворцев" на территорию Украины. "В сторону украинской границы двигался огромный конвой, который сопровождался военными и техникою РФ, вроде по согласованию с комитетом Красного креста. Должна была войти гуманитарная колонна с миротворцами, очевидно чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт", - рассказал он.