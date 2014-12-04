В Раде создали еще одно межфракционное объединение

Его руководителем избран народный депутат Валерий Кулич (фракция партии “Блок Петра Порошенко”).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

Сегодня, 4 декабря, в Раде уже было создано 3 межфракционных объединения. Это ВО "Свобода", "Крым" и "Закарпатье".