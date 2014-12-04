Каспаров предвидит новые конфликты Путина на постсоветском пространстве

Такое мнение во время пресс-конференции в УНИАН выразил 13-й чемпион мира по шахматам, один из наиболее последовательных противников путинского режима Гарри Каспаров, который впервые после победы Революции Достоинства приехал в Украину.

«Что касается полномасштабной войны (против Украины – УНИАН), мне кажется, что Путин вынужден будет, опять, исходя из логики выживания, начать двигаться по бывшему советскому периметру. Но мне кажется, что (но это чисто интуитивная оценка) на сегодняшний день полномасштабное вторжение в Украину вряд ли возможно, потому что цена слишком высока. Все-таки диктаторы - они выживают ровно потому, что они чувствуют, что есть цена каких-то действий», - считает Каспаров.

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Вместе с тем, по его мнению, «на данный момент гораздо вероятнее агрессивные действия Путина на других направлениях».

«На мой взгляд - это Закавказье. Есть масса «причин» для Путина начать агрессивные действия в районе Азербайджана и Грузии, в первую очередь, это сухопутный ход в Армению – к российской военной базе. И совершенно очевидно, что там никаких реальных потерь понесено не будет, и это расширение этого периметра. Плюс – я бы не сбрасывал со счетов опасность нагнетания обстановки в Эстонии и Латвии. Там все-таки прямое военное вторжение невозможно, все-таки это страны НАТО, но при этом там существуют довольно большие этнические русские анклавы, в первую очередь, в Эстонии, и поэтому создание там очага напряженности, попытка там спровоцировать волнение, чтобы показать, что НАТО не в состоянии с этими проблемами справляться, - это тоже реально», - пояснил Каспаров.

По его мнению, Путину необходимы конфликтные ситуации и "разрушение систем международных связей в сфере безопасности, которые сложились после 45-го года".

«Это для него единственный способ выживания, нужна мутная вода», - добавил Каспаров.