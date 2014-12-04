В Раде объявили перерыв до 12.30

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил перерыв в заседании парламента до 12.30.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Гройсмана, по предложению коалиции для согласования вопросов дальнейшей сегодняшней работы объявляется перерыв до 12.30 «в связи с тем, что подготовительные рабочие группы и фракции работают над формированием вопросов повестки дня».