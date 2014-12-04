Вице-спикерами будут люди от "Народного фронта" и "Самопомочи" - СМИ

03:23, 04 декабря 2014
Политика
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На должность первого вице-спикера Рады претендуют трое депутатов от "Народного фронта" - Андрей Тетерук, Андрей Парубий и Андрей Иванчук (близкий соратник Арсения Яценюка).

Фото УНИАН
 

Об этом "Украинской правде" сообщил источник.

Одновременно Иванчук претендует на должность главы комитета по вопросам экономической политики.

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На должность вице-спикера рассматривается кандидатура депутата от "Самопомочи" Оксаны Сыроед.

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