Вице-спикерами будут люди от "Народного фронта" и "Самопомочи" - СМИ

На должность первого вице-спикера Рады претендуют трое депутатов от "Народного фронта" - Андрей Тетерук, Андрей Парубий и Андрей Иванчук (близкий соратник Арсения Яценюка).

Об этом "Украинской правде" сообщил источник. Одновременно Иванчук претендует на должность главы комитета по вопросам экономической политики. Читайте такжеДепутаты поделили комитеты. Семенченко создадут комиссию - СМИ На должность вице-спикера рассматривается кандидатура депутата от "Самопомочи" Оксаны Сыроед.

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