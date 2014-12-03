Замминистра энергетики может стать бывший менеджер Курченко - СМИ
На должность заместителя министра энергетики Украины могут назначить одного из бывших начальников отдела природного газа группы компаний ВЕТЭК Виталия Демьянюка.
Об этом передает Украинская правда со ссылкой на два источника - топ-менеджера одной из нефтегазовых компаний и действующего чиновника министерства.
По словам последнего, Демьянюк 3 декабря встречался с новым министром энергетики и обсуждал вопрос своего будущего назначения.
Демьянюк может занять в министерстве должность заместителя Минэнерго вместо Игоря Диденко, назначение которого в марте сопровождалось скандалом из-за двух уголовных дел.
До трудоустройства в группу компаний ВЕТЭК Демьянюк работал председателем Координационного совета национального проекта LNG-терминал.
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Проект так и не был реализован, но запомнился скандалом с "лыжным инструктуром" Хорди Сарда Бонвехи, который от имени испанской Gas Natural Fenosa подписал договор с украинским правительством.
Также Демьянюк был генеральным директором "Газэкс Украина". Компании российского олигарха принадлежали пакеты акций нескольких украинских облгазов. В 2012 году они были проданы Дмитрию Фирташу.
Демьянюк отказался комментировать свое возможное назначение.