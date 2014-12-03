Замминистра энергетики может стать бывший менеджер Курченко - СМИ

Об этом передает Украинская правда со ссылкой на два источника - топ-менеджера одной из нефтегазовых компаний и действующего чиновника министерства.

По словам последнего, Демьянюк 3 декабря встречался с новым министром энергетики и обсуждал вопрос своего будущего назначения.

Демьянюк может занять в министерстве должность заместителя Минэнерго вместо Игоря Диденко, назначение которого в марте сопровождалось скандалом из-за двух уголовных дел.

До трудоустройства в группу компаний ВЕТЭК Демьянюк работал председателем Координационного совета национального проекта LNG-терминал.

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Проект так и не был реализован, но запомнился скандалом с "лыжным инструктуром" Хорди Сарда Бонвехи, который от имени испанской Gas Natural Fenosa подписал договор с украинским правительством.

Также Демьянюк был генеральным директором "Газэкс Украина". Компании российского олигарха принадлежали пакеты акций нескольких украинских облгазов. В 2012 году они были проданы Дмитрию Фирташу.

Демьянюк отказался комментировать свое возможное назначение.