"Год Революции": Автомайдан
18:30, 03 декабря 2014Политика
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Агентство УНИАН и телеканал "УНИАН-ТВ" представляют цикл программ, цель которых - вспомнить, каким для нас всех был Евромайдан, не забыть ключевые моменты, с которыми в историю вошла украинская Революция Достоинства и помянуть героев Небесной Сотни, которые год назад на морозных улицах Киева и других городов Украины отдали свои жизни за нашу свободу.
Третья программа цикла.
Новая форма протестов - на колесах. Автомайдан - явление, которое дало новое дыхание революции, и участники которого заплатили высокую цену за свое стремление к свободе.
Год революции. Автомайдан
Участники программы:
Иван РУДЯК, участник и начальник штаба Автомайдана;
Сергей ПОЯРКОВ, художник, участник Автомайдана;
Екатерина БУТКО, участник Автомайдана;
Виталий УМАНЕЦ, участник Автомайдана.
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