"Год Революции": Автомайдан

Агентство УНИАН и телеканал "УНИАН-ТВ" представляют цикл программ, цель которых - вспомнить, каким для нас всех был Евромайдан, не забыть ключевые моменты, с которыми в историю вошла украинская Революция Достоинства и помянуть героев Небесной Сотни, которые год назад на морозных улицах Киева и других городов Украины отдали свои жизни за нашу свободу.

Третья программа цикла. Новая форма протестов - на колесах. Автомайдан - явление, которое дало новое дыхание революции, и участники которого заплатили высокую цену за свое стремление к свободе. Участники программы: Иван РУДЯК, участник и начальник штаба Автомайдана; Сергей ПОЯРКОВ, художник, участник Автомайдана; Екатерина БУТКО, участник Автомайдана; Виталий УМАНЕЦ, участник Автомайдана.

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