В Хельсинки Трамп и Путин обсудят вопрос украинских политзаключенных в РФ - Зеркаль

Украинский дипломат утверждает, что вопрос украинских политзаключенных поднимался во время недавнего визита советника президента США по нацбезопасности в Москву.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что во время встречи президенты Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации Дональд Трамп и Владимир Путин 16 июля в Хельсинки (Финляндия) обсудят вопрос украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых в России.

Об этом дипломат сказала во время общения с журналистами, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

«Конечно, на этой встрече будет идти речь и о политзаключенных. Это один из вопросов, который мы всегда ставим первым, потому что это вопрос гуманитарный, и это очень важный для нас вопрос», - сказала Зеркаль.

«Даже во время визита господина Болтона (советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона - УНИАН) в Москву этот вопрос также обсуждался», - добавила она.

Читайте такжеВ Белом доме назвали ключевой вопрос встречи Трамп и Путина в Хельсинки

На вопрос, может ли Трамп спекулировать темой Крыма и чего можно ожидать от американского президента, заместитель главы МИД ответила: «Возможно, опять же, каких-то непредсказуемых, но положительных шагов».

Как сообщал УНИАН, Трамп и Путин 16 июля проведут встречу в Хельсинки (Финляндия).

Согласно информации Белого дома, они обсудят отношения между США и Россией и ряд вопросов национальной безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует сообщение о запланированной встрече президентов США и России и назвал предстоящий диалог признаком силы.