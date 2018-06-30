Американские СМИ дали прогнозы встречи Трампа с Путиным

СМИ отмечают, что на саммите все карты в руках российского президента и любая сделка, которая выйдет из встречи в следующем месяце намного больше будет способствовать интересам России.

Дональд Трамп делает ставку на установление дружеских отношений с Владимиром Путиным, в котором он видит человека, с которым можно иметь дела.

Читайте такжеТрамп рассказал, что собирается обсудить на встрече с Путиным

Трамп стремится лично повлиять на диалог США с Россией, который является одним из важнейших и сложнейших, пишет издание The Washington Post, передает Голос Америки.

Издание The Week отмечает, что встреча состоится накануне годовщины катастрофы самолета Малазийских авиалиний, который был сбит над восточной Украиной 17 июля 2014 года. Трамп и Путин намерены говорить о проблемах национальной безопасности, а также отношениях США и России, но не понятно, будет ли катастрофа MH17 обсуждаться на саммите.

В то же время издание The New York Magazine отмечает, что на саммите все карты в руках российского президента. Любая сделка, которая выйдет из встречи в следующем месяце гораздо больше будет способствовать интересам России, поскольку Путин точно знает, чего хочет от Трампа, тогда как Трамп, похоже, не хочет ничего больше, чем чтобы тот, кем он так увлекается, ответил ему взаимностью, пишет издание.

Упреки о якобы желании Трампа понравиться Путину ценой невыгодных США уступок распространены среди политических оппонентов Трампа и игнорируют, или отделяют от позиции президента США, действия его Администрации в вопросе Сирии, агрессии России против Украины.

Между тем, в США продолжается расследование независимого прокурора Мюллера относительно обстоятельств вмешательства России в политические процессы в США в рамках которого проверяется и возможность координации действий между правительством России и избирательным штабом Трампа в ходе выборов 2016 года.