Порошенко наградил голливудского актера Малковича орденом

01:08, 02 июля 2018
Политика
2 0
Порошенко наградил Малковича Орденом “За заслуги” III степени / фото president.gov.ua

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что глава государства вручил высокие государственные награды за весомый личный вклад в развитие международного культурного сотрудничества, отстаивание ценностей мира и свободы, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте такжеПорошенко вручил орден 100-летнему ветерану Второй мировой войны, внук которого погиб на Донбассе

Кроме Джона Малковича, орденом "За заслуги" III степени награжден дирижер Рикардо Мути. А орден "За заслуги" І степени получил куратор проекта "Пути дружбы. Ровенна-Киев", профессор Николо Франко Баллони.

Орденом княгини Ольги ІІІ степени отмечена президент, арт-директор проекта "Равенна Фестиваль" Кристина Мути.

"От искреннего сердца желаю всем благополучия, творческого вдохновения, успехов и радости. Пусть музыка преодолевает границы и наполняет сердца красотой, гармонией и добром", - сказал Петр Порошенко.

Симфонический концерт "Пути дружбы. Равенна - Киев" под руководством легендарного дирижера Рикардо Мути и с участием всемирно известного американского актера Джона Малковича состоялся в воскресенье, 1 июля, на Софийской площади в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #культура#орден#культура в Украине#Петр Порошенко