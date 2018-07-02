Порошенко наградил голливудского актера Малковича орденом

Глава государства вручил высокие государственные награды за весомый личный вклад в развитие международного культурного сотрудничества.

Президент Украины Петр Порошенко наградил звезду Голливуда, актера Джона Малковича Орденом "За заслуги" III степени.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что глава государства вручил высокие государственные награды за весомый личный вклад в развитие международного культурного сотрудничества, отстаивание ценностей мира и свободы, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте такжеПорошенко вручил орден 100-летнему ветерану Второй мировой войны, внук которого погиб на Донбассе

Кроме Джона Малковича, орденом "За заслуги" III степени награжден дирижер Рикардо Мути. А орден "За заслуги" І степени получил куратор проекта "Пути дружбы. Ровенна-Киев", профессор Николо Франко Баллони.

Орденом княгини Ольги ІІІ степени отмечена президент, арт-директор проекта "Равенна Фестиваль" Кристина Мути.

"От искреннего сердца желаю всем благополучия, творческого вдохновения, успехов и радости. Пусть музыка преодолевает границы и наполняет сердца красотой, гармонией и добром", - сказал Петр Порошенко.

Симфонический концерт "Пути дружбы. Равенна - Киев" под руководством легендарного дирижера Рикардо Мути и с участием всемирно известного американского актера Джона Малковича состоялся в воскресенье, 1 июля, на Софийской площади в Киеве.