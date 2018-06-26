Порошенко снял для Минобороны ограничения на закупку оружия за границей

Также предусмотрено разрешение на экспорт собственной продукции без посредничества государственных специализированных компаний всем производителям военной техники и оружия.

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний оборонно-промышленного комплекса.

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Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил во время брифинга, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, решение СНБО предусматривает либерализацию внешнеэкономической деятельности для предприятий ОПК, "в частности, разрешение на экспорт своей продукции без посредничества государственных специализированных компаний всем производителям военной техники и оружия независимо от формы собственности".

"Разрешен импорт продукции военного назначения для собственных нужд производителей военной техники и оружия, а также импорт для негосударственных предприятий, имеющих прямые дилерские соглашения с зарубежными производителями вооружений", - сообщил Турчинов.

Он добавил, что также решением СНБО сняты ограничения на прямые контракты отечественных министерств силового блока, в частности, Министерства обороны, закупку оружия и военной техники за рубежом.

Также секретарь СНБО сообщил, что для реализации этого решения СНБО поручил правительству внести изменения в соответствующие нормативные акты Кабинета министров по упрощению процедур предоставления предприятиям различных форм собственности полномочий на указанные импортно-экспортные операции.

"Кроме того, правительству поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проекты изменений в законы "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О внешнеэкономической деятельности", "О государственном оборонном заказе" и иные законодательные акты Украины", - сказал он.

Турчинов назвал такое решение «очень серьезным шагом, который значительно укрепит нашу оборонную способность и даст мощный толчок развитию оборонной промышленности».

Турчинов также подчеркнул, что либерализация внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний-производителей вооружения "не ослабит надежный экспортный контроль и соответствие действий всех субъектов в этой сфере международным соглашениям, которые подписала Украина».