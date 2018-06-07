Турчинов резко ответил на угрозы Путина по Донбассу

По словам Турчинова, украинские военные будут действовать адекватно угрозам.

Независимо от угроз президента России Владимира Путина, украинское государство есть и дальше будет существовать.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя высказывания президента РФ во время "прямой линии".

"Независимо от угроз российского президента украинское государство есть и будет!", - подчеркнул он.

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Турчинов отметил, что к Путину позвонил с оккупированного Донбасса испуганный гражданин России, который входит в состав российско-террористических группировок (речь идет о Захара Прилепине, - Ред.), и выразил "опасения, что украинская армия может пойти в наступление во время ЧМ", на что президент РФ заявил, что подобные действия могут привести к "тяжелым последствиям для украинской государственности в целом".

Секретарь СНБО подчеркнул, что украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей.

"Это принципиальное отличие нашей государственности от российской, которая способна существовать исключительно в тоталитарных условиях, когда опричники, жандармы, чекисты и КГБисты сжимают их решеткой и колючей проволокой от расползания. Российская "государственность" лежит на костях миллионов замученных и невинных жизней", - добавил он.

"Независимо от стонов перепуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов", - подытожил Турчинов.

Напомним, во время "прямой линии" президент РФ Владимир Путин пообещал "серьезные последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.