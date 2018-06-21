Турчинов: Путин использует агрессию в Украине как "таран против Европы"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что «объединение Европы сейчас - это единственный щит для сдерживания агрессии Путина».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что президент РФ Владимир Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол среди стран Евросоюза.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом Турчинов сказал на встрече с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом.

Во время встречи собеседники обсудили обострение ситуации на востоке Украины в мае со стороны российско-террористических группировок.

«На украинско-российской границе зафиксирована чрезмерная концентрация российской армии», - сказал Турчинов, добавив, что Керченский мост дает РФ возможность оперативно перебрасывать свои вооруженные силы на юг.

«Путин использует агрессию против Украины как таран против Европы, провоцируя раскол единства стран ЕС», - подчеркнул секретарь СНБО, добавив, что «единство Европы сейчас - это единственный щит для сдерживания агрессии Путина».

По его словам, российская агрессия - это попытка разрушить устои мировой архитектуры безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны.

Также собеседники обсудили вопросы не только продолжения, но и ужесточения санкций против РФ.

По словам Линкявичюса, Литва поддерживала и будет поддерживать Украину на пути к европейской интеграции.

«Литва - верный и надежный друг Украины», - подчеркнул министр.