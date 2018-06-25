Климкин назвал манипуляцией заявление Лаврова об освобождении политзаключенных

Глава МИД Украины подчеркивает, что необходимо продолжать давление на Россию с целью освобождения украинских заложников и политических заключенных.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает манипуляцией заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о выработке «дорожной карты» для освобождения «удерживаемых лиц».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместном брифинге с руководителем Службы безопасности Украины Василием Грицаком.

Глава МИД подчеркнул, что задержанных на украинской территории россиян, которые посягали на территориальную целостность Украины, украинская сторона просто выдавать России не собирается.

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"Выдать мы точно никого не готовы. Но мы готовы на любые шаги, которые позволят нам освободить наших ребят. У нас есть граждане России, которые находятся сегодня здесь, у них есть соответствующие судебные приговоры. Конечно, для нас необходимы решения, но мы готовы принимать эти решения", - заявил Климкин.

"Все прекрасно понимают, как Россия манипулирует не только освобождением политических заключенных, но и заложников. Но мы показали, что дело не о конкретном количестве, мы готовы отдать столько, чтобы действительно вытащить всех", - добавил Климкин.

Он отметил, что на последней встрече глав внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата" 11 июня в Берлине напомнил Лаврову, что боевики на Донбассе уже почти три года удерживают некоторых украинцев, в результате предыдущего обмена их не удалось спасти.

При этом украинская сторона предлагала российской различные опции для освобождения украинских заложников и политических заключенных.

"Если Россия, которая является оккупационной властью, не готова идти вперед, пусть она объяснит нашим партнерам так же. Я показывал список, я не хочу говорить о конкретном количестве. Я показывал господину Лаврову в присутствии наших немецкого и французского коллег список россиян и говорил: если Россия не хочет беспокоиться о своих гражданах, пусть она скажет прямо на этой встрече, что эти российские граждане России безразличны", - отметил Климкин.

"Ответ был не совсем тот, и, как вы знаете, результатом этой встречи было заявление Лаврова о важности «дорожной карты». Эта «дорожная карта», к сожалению, - это карта российских манипуляций, но должны все равно продвигаться, поскольку, говоря с Россией, никто по определению ей не доверяет", - подчеркнул глава МИД.

При этом он напомнил, что украинские консулы в РФ и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова принимают все меры, чтобы «пробиться» к украинским политическим заключенным.

"Постоянно давим на доступ (к пленникам представителей) Красного Креста. Красный Крест не может добиться на оккупированные территории вообще. Сейчас мы должны просить представителей Красного Креста посетить хотя бы оккупированный Крым, поскольку мы должны убедиться, в какой физической и хотя бы психологический форме наши ребята. Но мы уверены, что это давление, которое мы имеем сегодня, оно нам поможет", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

12 июня Лавров заявил, что омбудсмены Украины и РФ вырабатывают «дорожную карту» для освобождения «удерживаемых лиц».

Позже российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что эта «карта» касается посещения граждан Украины и России, которые находятся в местах лишения свободы.