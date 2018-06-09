Порошенко с Путиным по телефону обсудили вопросы обмена заключенных

В ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев. Об этом президент Петр Порошенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным во время телефонного разговора.

Президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин по телефону обсудили вопрос обмена удерживаемых лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных в Украине», - говорится в сообщении.

Отмечается, что достигнута договорённость о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских – в России. В ближайшее время уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова посетят заключенных в РФ и Украине.

Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях.

Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.

«Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека двух стран посетят заключенных граждан», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, была обсуждена ситуация на востоке Украины и ход реализации минского «Комплекса мер», в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандского формата».

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Как сообщал УНИАН, на сегодня голодают четверо украинцев, незаконно осужденных российскими судами: Владимир Балух, Олег Сенцов, Александр Шумков и Станислав Клих.

9 марта в знак протеста против вынесенного по сфабрикованному делу приговора у временно оккупированном Крыму объявил голодовку украинский активист Владимир Балух.

14 мая «пленник Кремля», режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных.

31 мая активист Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку Сенцова. 7 июня Кольченко решил прекратить голодовку.

Также в мае объявил голодовку заключенный в России украинский солдат Александр Шумков.

Кроме того, объявил голодовку незаконно осужденный в России украинец Станислав Клих.