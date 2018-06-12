Лавров: омбудсмены Украины и РФ вырабатывают «дорожную карту» для освобождения удерживаемых лиц

Эту тему обсуждали президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора 9 июня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что омбудсмены Украины и РФ вырабатывают «дорожную карту» для освобождения удерживаемых лиц.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил по итогам переговоров «нормандского формата» на уровне глав МИД.

«Коротко говоря, подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, уделения внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц», - сказал Лавров.

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Он напомнил, что эту тему обсуждали президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора 9 июня.

«По итогам их разговора специальные представители по правам человека находятся в контакте и пытаются составить «дорожную карту» решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц», - сказал Лавров.

При этом он считает, что здесь нужно проводить различие между теми, кто был арестован «исключительно за свою профессию», как руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, «который обвинен в Украине в государственной измене, и теми, кто реально подозревается и обвиняется в противоправных действиях».

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы президента Украины, 9 июня Петр Порошенко и Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев.

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Также сообщалось, что во время разговора с Путиным Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава Украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья.

«Было договорено, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан», - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день голодают четверо украинцев, незаконно осужденных российскими судами: Владимир Балух, Олег Сенцов, Александр Шумков и Станислав Клых.

10 июня Путин заявил, что говорить об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией «пока преждевременно», «чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать».