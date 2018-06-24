Мэр Львова рассказал подробности ночного нападения на табор ромов

Садовый также призвал полицию провести расследование всех обстоятельств нападения и наказать убийц.

Ночное нападение на лагерь ромов вблизи Львова было совершено с целью убийства.

Об этом на странице в Фейсбук заявил городской председатель Львова Андрей Садовый, ссылаясь на предварительные выводы полиции.

Двух раненых в результате нападения – 30-летнюю женщину и ее 10-летнего сына – уже отпустили из больницы, зашив раны. Еще один ром с ножовым ранением госпитализирован в 8-ю больницу Львова в состоянии средней тяжести. Убит 23-летний мужчина.

«Большинство нападавших 17-18 лет, которыми руководил старший (уже задержанный). Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что пробовала защитить 10-летнего ребенка», - сообщил, в частности, Андрей Садовый.

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По его словам, все жители табора ромов, который подвергся нападению, находятся сейчас под охраной полиции проходят по делу в качестве свидетелей. Мэрия также предоставит на несколько дней временное жилье пострадавшим от нападения.

Садовый также призвал полицию провести расследование всех обстоятельств нападения и наказать убийц.

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на воскресенье группа злоумышленников с ножами напала на ромский лагерь возле Львова. В результате нападения погиб 23-летний мужчина, еще трое обитателей лагеря, в том числе женщина с 10-летним сыном получили ножевые ранения. Полиция задержала семерых нападавших. По предварительной информации, речь идет об участниках группировки «Трезвая и злая молодежь», связанного с неонацистским движением Misanthropic Division.