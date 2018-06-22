Как у Черчилля: журналисты объяснили, какие полномочия получит Порошенко после принятия закона о нацбезопасности (видео)
14:09, 22 июня 2018Политика
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Порошенко сможет применять вооруженные силы в мирное время на всей территории Украины.
Петр Порошенко / REUTERS
Журналисты по пунктам разобрали полномочия президента, которые он получит после принятия законопроекта о национальной безопасности.
Об этом шла речь в эфире программы "Право на владу".
В частности, Порошенко сможет применять вооруженные силы в мирное время на всей территории Украины.
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Также он может самостоятельной назначать начальника Генштаба и Главнокомандующего без согласования ВР.
Кроме этого, Порошенко сможет самостоятельно объявлять и прекращать войну, а также получит полный контроль над Нацгвардией и предоставит ей полицейские полномочиями даже в мирное время.
Как сообщал УНИАН, накануне Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности.
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