Как у Черчилля: журналисты объяснили, какие полномочия получит Порошенко после принятия закона о нацбезопасности (видео)

Порошенко сможет применять вооруженные силы в мирное время на всей территории Украины.

Журналисты по пунктам разобрали полномочия президента, которые он получит после принятия законопроекта о национальной безопасности.

Об этом шла речь в эфире программы "Право на владу".

В частности, Порошенко сможет применять вооруженные силы в мирное время на всей территории Украины.

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Также он может самостоятельной назначать начальника Генштаба и Главнокомандующего без согласования ВР.

Кроме этого, Порошенко сможет самостоятельно объявлять и прекращать войну, а также получит полный контроль над Нацгвардией и предоставит ей полицейские полномочиями даже в мирное время.

Как сообщал УНИАН, накануне Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности.