Россия развалится, если начнет широкомасштабное вторжение в Украину - Кравчук

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение бывший президент Украины ЛеонидКравчук выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Если Россия не остановится и начнет открытую военную агрессию против Украины, то Россия развалится. В результате войны произойдет развал России. Но в любом случае Россию ожидают очень большие проблемы, поскольку уже сейчас там живет больше нероссиян, чем россиян, и события, которые там происходят, очень сложные”, - сказал Кравчук.

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В то же время он добавил, что сейчас украинской власти необходимо больше думать о том, чтобы не развалилось государство.

“Нам нужно делать свое и требовать от государств-гарантов конкретных действий. Верховная Рада должна этот вопрос обсудить уже сейчас. Обратиться к государствам-гарантам, которые обещали и обманули Украину. Лично я чувствую себя обманутым, потому что нам в свое время обещали, на нас жали, чтобы мы отказались от ядерного оружия, нам официально угрожали экономической изоляцией и США, и Запад. А теперь делают вид, что ничего не случилось. Если так будет и в дальнейшем, то никто больше не будет доверять международным документам и никто их не будет выполнять”, - отметил Кравчук.

Справка УНИАН. Украина в 1994 году подписала Будапештский меморандум, согласно которому Россия, США и Великобритания согласились гарантировать ее суверенитет и территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия. На то время Украина имела третий по мощности арсенал ядерного оружия в мире.

Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и своих регулярных войск.