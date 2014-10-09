Снайдер: "Нападение на Украину - это часть масштабного плана Москвы по разделению Европы"

Историк отметил, что нынешняя Россия - это ничто иное, как культивирование любви к Большому Брату и амбиции построить единую империю. Тимоти Снайдер нашел место в истории и самому Путину - между Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным. "Президент РФ применяет против Украины методы, с помощью которых Сталин и Гитлер разрушили Польшу и Чехословакию", заявил Тимоти Снайдер в интервью изданию "Новое время".

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Кроме этого историк сказал, что сейчас Белый дом серьезно воспринимает конфликт в Украине, но он лишь на четвертом-пятом месте в списке мировых кризисов, интересующих Вашингтон. Однако для Европы все намного серьезнее, поскольку Украина - последний кусочек пазла в системе европейской безопасности. "Нападение на Украину - это часть масштабного плана Москвы по разделению Европы. Если ЕС развалится на множество государств, Россия будет выглядеть более сильной на их фоне. Конечная цель Москвы - построить Евразию, как у Оруэлла в 1984", - отметил историк.

Тимоти Снайдер выразил мнение, что у Путина какое-то особое, иррациональное отношение к Украине. "Величие России в его понимании зависит от того, останется ли Украина под ее влиянием".

При этом историк отметил, что упущение Украины заключается в том, что она не смогла диктовать условия перемирия. "Вы не контролируете 2 очень важных города. Перемирие - это не мир. Условия перемирия будут действовать 3 года, а значит в ближайшие 3 года конфликт в той или иной форме сохранится", - сказал Тимоти Снайдер. Однако он выразил уверенность, что "со временем ситуация в Украине наладится. Но вам придется пережить очень непростые времена".

Полный текст интервью американского историка читайте в печатном выпуске издания "Новое время" 10 октября.