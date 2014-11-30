Президент с супругой помолились в Михайловском соборе в ”Ночь памяти”

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

”Не мог не прийти утром с женой к Михайловскому собору. Год назад, после того как спецназовцы били и убивали мирных студентов на Майдане, этот храм стал первым прибежищем для пострадавших, а в дальнейшем и одним из главных центров и символом Революции Достоинства. Эти события навсегда запечатлились в моем сердце”, - сказал президент после общей молитвы в Михайловском соборе.

Акция ”Ночь памяти”, которая проходила в ночь с 29 на 30 ноября на Майдане Незалежности возле Монумента Независимости была посвящена годовщине разгона студенческого Евромайдана и организована «Ночной Вартой» Майдана и Агентством Имиджа Украины.

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В течение всей ночи на сцене у стелы выступали известные украинцы со всего мира, представители духовенства, иностранные дипломаты, деятели культуры, журналисты, общественные деятели и студенты - свидетели той страшной ночи. Акция завершилась общей утренней молитвой в Михайловском Златоверхом соборе.