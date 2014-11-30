УНИАН и ТСН покажут цикл фильмов о Революции Достоинства

Шесть программ, шесть дискуссий участников событий. Их воспоминания и проблемы теперь. Со следующей недели в эфире - специальный раздел проекта "Восток+Запад".

От неподписания соглашения об ассоциации - к трагической и все же победе людей в Революции Достоинства. Ряд круглых столов "Восток+Запад" воссоздает те события, разоблачает тайное и призывает к справедливости. Активисты Евромайдана вспоминают, что толчком к гражданскому возмущению стало не столько закрытие властями двери в Европу, но и разгон студентов.

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Именно грубость и коварство штурма Евромайдана в ночь на 30 ноября - повод к новым версиям даже год спустя. До сих пор не сказано в судах, кто же отдал окончательный приказ, не наказан ни единый рядовой "беркутовец", который поднимал дубинку над головами студентов. Факт - штурмовало 400 силовиков.

Расстрел Майдана - то, что до сих пор трудно осознать. Уже скоро год, а виновные не наказаны. Подозреваемый в соучастии в массовых расстрелах на Институтской экс-командир роты "Беркута" Садовник исчез. До суда дошли только два дела по смерти Героев Небесной Сотни. А основные подозреваемые объявлены в розыск, но не в международный.

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