Все 28 членов НАТО считают, что на востоке Украины присутствуют российские войска - генсек

Мнение о присутствии российских войск в Украине разделяют все 28 стран-членов НАТО.

Об этом в интервью радиостанции ”Эхо Москвы” заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

”Нам говорили счначала, что в Крыму нет российских солдат. Потом Россия признала, что солдаты российские в Крыму были. Потом нам начали говорить, что на востоке Украины нет российских солдат. Но, по нашим разведданным, они там есть, российские силы есть в Украине”, - сказал Столтенберг.

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По его словам, из открытых источников НАТО получает такую информацию, получает ее от журналистов, которые работают в регионе, от представителей ОБСЕ.

”Наблюдатели, которые размещены как на границе, так и в регионе, они сообщают о перемещении войск, оборудования, танков. У нас есть информация, что там есть системы ПВО. Откуда, кроме как из России, они могут получить такую военную технику?” - отметил генсек Альянса.

Как сказал Столтенберг, различные неправительственные организации сообщают о захоронениях российских солдат, которые погибли в Украине.

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”Если мы резюмируем данные, которые мы получаем от разведслужб, от СМИ – данные о захоронении российских солдат, которые погибли в Украине – вот, собственно, все вместе позволяет нам составить такое мнение, что в Украине есть российские войска, и мнение это разделяю не только я, но и 28 членов Альянса”, - сказал Столтенберг.