Подозреваемый в организации убийства Бабченко был посредником в финансировании пророссийских политсил в Украине - СБУ

Решение о передаче денег принималось на уровне высшего политического руководителя России, заявляют в ведомстве.

Подозреваемый в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман был посредником в финансировании российскими спецслужбами пророссийских политических сил в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

Он пояснил, что в апреле СБУ получила оперативную информацию о подготовке к совершению на территории Украины теракта, а именно о поиске Германом исполнителя преступления в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко.

Кроме того, в СБУ поступила информация о неустановленном на то время лице, с которым Герман обсуждал детали совершения террористического акта.

"Нам удалось не только установить этого человека, но и получить очень важные для следствия показания", - отметил представитель СБУ. Затем были представлены фрагменты разговоров Германа.

"Службой задокументировано, что Герман был посредником, с помощью которого российские спецслужбы осуществляли финансирование пророссийских политических сил в Украине. Вспоминается партия "Умная сила", - заявил Тиводар.

По его словам, решение о передаче денег принималось "на уровне высшего политического руководителя России – Вова "Пу"- Путин". "А сам Герман четко определяет свои функции как кассир", - пояснил представитель СБУ.

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченка, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

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По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-германского СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря спецоперации в отношении Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.

5 июня издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блоггеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

31 мая Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокуроров применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.