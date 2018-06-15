Дело с "убийством Бабченко": в СБУ сообщили о целой серии терактов, запланированной спецслужбами РФ

В СБУ заявили, что кроме Германа в Украине действуют другие лица, которые могут быть привлечены Россией к исполнению терактов.

Кроме Бориса Германа, подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, в Украине действуют другие лица, которые могут быть привлечены Россией к исполнению терактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

"Сначала мы планировали задержать Германа сразу после установления заказчиков и возможных других соисполнителей террористического акта в отношении Бабченко", - сказал он.

Однако, по словам Тиводара, в процессе проведения негласных следственно-розыскных действий было задокументировано, что спецслужбы России планируют целую серию террористических актов в Украине.

"При этом были получены данные о том, что российскими спецслужбами составлен список потенциальных объектов террористических атак. Кроме гражданина Германа на территории Украины действуют другие лица, которые могут быть привлечены российской стороной к исполнению этих террористических актов", - подчеркнул Тиводар.

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Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали гражданина Украины, исполнительного директора украинско-немецкого СП «Шмайсер» Бориса Германа, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали подозреваемого в организации покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко заявил, что благодаря спецоперации в отношении Бабченко следствие узнало о 47 потенциальных жертвах.

5 июня издание "Страна.ua" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

31 мая Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокуроров применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.