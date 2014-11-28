Одно из первых заседаний нового правительства стоит провести в зоне АТО - Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время брифинга.

По словам Геращенко, во время общения представители местной власти неоднократно обращали внимание на то, что президент Украины Петр Порошенко чуть ли не единственный высокопоставленный чиновник, который регулярно посещает Донецкую и Луганскую области, общается с местным населением и властью.

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«Но ни разу там не было правительство, ни министр соцполитики, ни министр образования, ни министр здравоохранения, ни министр экономики. Конечно, там бывали министры обороны и внутренних дел. Точка. Пожалуй, это не нормально, чтобы чиновники, которые должны сегодня очень оперативно решать вопросы переселенцев, вопросы жизнедеятельности зоны АТО, в теории в Киеве решают, как это должно быть», - сказала она.

По мнению Геращенко, одно из первых заседаний нового правительства следует провести в зоне АТО. «Поэтому во время встречи фракции «Блок Петра Порошенко» с новоизбранным премьером Арсением Яценюком мы предложили и выступили с такой инициативой, чтобы одно из первых заседаний нового правительства состоялось именно в зоне АТО», - сказала она.