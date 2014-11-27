Геращенко хочет ввести правила для журналистов российских СМИ: будут врать - будем их выдворять

Советник главы МВД Антон Геращенко предлагает ввести обязательную аккредитацию для российских журналистов с перечнем правил, которых они должны придерживаться. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, передает 5.ua.

"Сегодня начинает работу новая Верховная Рада. Буду предлагать ввести обязательную аккредитацию для журналистов российских СМИ с указанием правил, которых они должны придерживаться, если хотят работать в Украине", - написал Геращенко.

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"Будут правила нарушать и врать - будем их выдворять. Может коллегам из СБУ, которые имеют полномочия выдворять из страны и запрещать въезд, пора заняться представителями запрещенных в Украине российских телеканалов уже сейчас? И начать можно с этой журналистки Лайф Ньюс", - добавил он.

Вчера корреспондент LifeNews Евгения Змановська заявила, что в Киеве его избили украинские журналисты.