Жебривский рассказал о своей новой должности

По словам Жебривского, о дальнейшей сфере его деятельности будет известно, скорее всего, сегодня вечером.

Председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель военно-гражданской администрации Павел Жебривский будет обсуждать с президентом Украины Петром Порошенко свою дальнейшую сферу деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам работы в должности.

По словам Жебривского, он готов работать в дальнейшем в любой сфере, которая нужна для нашего государства.

«Буду работать в сфере, которая нужна государству Украина. Это будет решение президента. И не совсем честно с моей стороны анонсировать то, что должен обнародовать президент. Это будет нечестно по отношению к президенту, в команде которого я остаюсь», - сказал Жебривский, отвечая на вопрос о возможно уже оговоренных сферах деятельности, где он может занять пост.

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По словам Жебривского, о дальнейшей сфере его деятельности будет известно, скорее всего, сегодня вечером.

«Сегодня в 20.30 я приглашен на встречу к президенту. И я думаю, что сегодня вечером после встречи с президентом будет понятно, какую должность я займу», - сообщил Жебривский.

Он заверил, что прежде всего, решение об отставке - его личное решение, согласованное с президентом Украины.

«Думаю, в принципе, на этом этапе я свою миссию выполнил и поэтому ухожу с должности», - отметил Жебривский.

По его словам, он подал две кандидатуры преемников на пост. «Я не хочу называть фамилии. Их рассматривают», - добавил он.

«Кстати, по поводу разговоров, что меня отправили в отставку. Уже то, что на сегодняшний день еще ведутся консультации по преемнику, говорит о том, что мою отставку никто не готовил. Это мое сознательное решение, которое президент понял и поддержал», - отметил Жебривский.

По его словам, хотя указ президента о его отставке есть, через два часа еще ожидается соответствующее распоряжение.

«Независимо от того, кто будет моим преемником, скажу, что сегодня в Донецкой области есть ядерное патриотическое ядро, которое не сойдет с курса», - уверен Жебривский. Он добавил, что пожелал бы преемнику понять и осознать, кто такие «украинцы Донетчины», потому что по его словам, это очень важно.

Как сообщал УНИАН, Порошенко назначил Жебривского председателем Донецкой облгосадминистрации 11 июня 2015 года.

11 июня 2018 года Жебровский написал в Facebook, что президент Украины принял его заявление об отставке.

13 июня Кабинет министров Украины одобрил отставку Жебривского, в тот же день Порошенко подписал указ об увольнении Жебривского с должности председателя Донецкой ОГА согласно поданному им заявлению.

Другим своим указом президент наградил Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Как отмечается в документе, Жебривский отмечен государственной наградой «за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение украинскому народу».