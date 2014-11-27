Из плена освободили еще 6 военных - Порошенко
23:37, 27 ноября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что из плена освободили еще 6 украинских военных.
Из плена освободили еще 6 военных, среди них 2 офицера / УНИАН
Об этом говорится в сообщении на йогоTwitter-странице.
Согласно информации, 5 освобожденных из батальона "Миротворец", один - из батальона "Донбасс". Среди них 2 офицера.
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Освободили из плена еще 6 наших военных - 5 из батальона "Миротворец", один из батальона "Донбасс". Среди них 2 офицера. Слава Украине!
- Петр Порошенко (@poroshenko) 27 Ноябрь 2014
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