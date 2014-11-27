Из плена освободили еще 6 военных - Порошенко

Об этом говорится в сообщении на йогоTwitter-странице.

Согласно информации, 5 освобожденных из батальона "Миротворец", один - из батальона "Донбасс". Среди них 2 офицера.

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