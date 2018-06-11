"Полгода будет достаточно": Сытник дал прогноз по запуску Высшего антикоррупционного суда

Верховная Рада 7 июня приняла закон о Высшем антикоррупционный суд. Сегодня президент подписал этот закон.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что для запуска Высшего антикоррупционного суда достаточно полугода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, когда первые дела будут переданы в Антикоррупционный суд.

"Для того, чтобы передавать дела в Высший антикоррупционный суд, его нужно создать. Актуальным вопросом является не день передачи дел в этот суд, а день запуска работы этого суда", - сказал Сытник.

По его словам, полгода будет достаточно, чтобы запустить этот институт.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

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Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту было ограничение роли международных экспертов до рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.

Сегодня, 11 июня, президент подписал закон.

Закон, кроме изменений в нем в Уголовный процессуальный кодекс, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Сегодня, 11 июня, президент подписал закон.

Закон, кроме изменений в Уголовный процессуальный кодекс, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.