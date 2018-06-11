Президент подписал соответствующий документ на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде (№7440).

Как передает корреспондент УНИАН, президент подписал соответствующий документ на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве.

«Начинаем официальную церемонию подписания закона Украины о Высшем антикоррупционном суде в присутствии будущего Украины - будущих и действующих лидеров Украины. Мои поздравления», - заявил он перед подписанием документа.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

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Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту было ограничение роли международных экспертов до рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Законом предусмотрено, что по инициативе не менее трех членов Общественного совета международных экспертов он вместе с Высшей квалификационной комиссией судей рассматривает вопрос соответствия кандидата на должность судьи антикоррупционного суда.

9 июня председатель ВР Андрей Парубий подписал соответствующий закон.