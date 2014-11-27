За сутки из зоны АТО выехало почти 4 тысячи мирных жителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Сохраняется тенденция увеличения потока переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Так, за сутки временно размещено более 3,6 тыс. вынужденных переселенцев", - сказал Лысенко.

Всего, по его словам, временно размещены в других регионах Украины более 487 тыс. переселенцев.