Порошенко прокомментировал скандал вокруг заявления Мураева о Сенцове

Порошенко назвал канал, который транслировал заявление Мураева, "неукраинским".

Президент Петр Порошенко заявил, что ему приятно было услышать от семей украинских политзаключенных осуждение высказываний "некоторых народных депутатов" в адрес Олега Сенцова. Об этом он заявил 8 июня во время встречи со студентами Национального университета им. Т. Шевченко.

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Его цитирует 112.ua. "Сейчас у меня была встреча с родственниками, родителями, женами, детьми политических заключенных, которые только за отказ принять российское гражданство, сдать украинский паспорт, убрать украинский флаг находятся в российской тюрьме... И мне приятно было увидеть единство семей заключенных, решительное осуждение того, что некоторые народные депутаты позволили себе сделать из украинских, то есть с неукраинских каналов, в частности речь идет о Сенцове", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, ранее ГПУ возбудила дело против депутата Мураева о госизмене.