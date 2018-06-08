ГПУ возбудила дело против депутата Мураева о госизмене за его слова о Сенцове-"террористе"

Досудебное расследование вышеупомянутого уголовного производства поручено ГСУ СБУ.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство о совершении внефракционным народным депутатом Евгением Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о совершении преступления).

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Генеральной прокуратурой Украины 08.06.2018 в ЕРДР внесено сообщение о совершении народным депутатом Украины Мураевым преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 383 УК Украины», - заявила она.

В частности, по словам Сарган, основанием для регистрации стало произнесение с трибуны парламента народным депутатом Сергеем Пашинским речи о неправомерных действиях Мураева.

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Сарган напомнила, что Мураев накануне в интервью телеканалу "112 Украина" дал правовую оценку осуждению судом страны-агрессора украинского кинорежиссера Олега Сенцова, как террориста, а именно лицо, которое готовило поджоги и взрывы, чем поставил под сомнение целесообразность возможного обмена Сенцова на лиц, которые обвиняются и осуждены украинскими судами за терроризм и сепаратизм.

Досудебное расследование вышеупомянутого уголовного производства поручено главному следственному управлению Службы безопасности Украины, осуществление надзора за соблюдением законов в форме процессуального руководства - Генеральной прокуратуре Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 июня народный депутат от фракции партии “Народный фронт" Сергей Пашинский обратился в Службу безопасности Украины и ГПУ с требованием возбудить уголовное дело против внефракционного народного депутата Евгения Мураева.