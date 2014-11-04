Появилось видео задержания журналистки LifeNews в Киеве

Корреспондента российского телеканала LifeNews Евгению Змановскую задержали в центре Киева. Она должна была освещать пророссийский митинг "Славянский марш", проведение которого было запланировано в столице, но который так и не состоялся.

Журналистку задержали для выяснения личности, а потом отпустили.

Читайте такжеПравоохранители задержали в Киеве журналиста российского телеканала LifeNews “У оператора паспорт был при себе, а журналистке пришлось подождать, пока ее коллега привезет ее паспорт. После проверки документов никаких претензий к их владельцам в милиции нет, тем более, депортировать их никто не собирается”, - отметили в главке милиции.

Как видно из видео, обратили внимание милиции на "коллегу" украинские журналисты, которые ее окружили и начали задавать вопросы про российскую пропаганду. В частности, ей пообещали показать "ангар с рабами".