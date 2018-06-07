Сергей Жадан выразил поддержку узнику Кремля Олегу Сенцову (видео)

Украинский режиссер голодает в российской колонии уже 25-й день.

Писатель и поэт Сергей Жадан призвал поддержать удерживаемого в РФ украинского политзаключенного Олега Сенцова, сделав так, чтобы о его истории знали как можно больше людей.

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В комментарии ТСН он указал, что украинский режиссер, который объявил голодовку, сегодня страдает за свободу украинцев.

«Требованием его голодовки является освобождение 64 украинских политзаключенных, которых удерживает Российская Федерация. Хотя на самом деле Олег голодает не только за этих политзаключенных. Он голодает за всех нас – за нашу свободу, за нашу независимость. Что можем сделать мы? Мы можем сделать так, чтобы об этой истории знали как можно больше людей. О Сенцове сегодня должны слышать все», – указал он.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам заключения.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.

Адвокат Ольга Динзе, которая представляла интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России, сегодня заявила о том, что украинец готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления.