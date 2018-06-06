Адвокат: Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку

14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook.

«Олег Сенцов просит людей на свободе не голодать в его поддержку. Это неправильно, так у них много других возможностей влиять на ситуацию с украинскими политзаключёнными. А у Олега как заключенного только одна возможность влиять на ситуацию, и это голодовка», - написал адвокат.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве адвокат Ольга Динзе, представлявшая интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России заявила о том, что украинец готов к смерти и будет отказываться от принудительного кормления.

Она также рассказала, что после трех недель бессрочной голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных Кремля Сенцов находится на пределе и его состояние стремительно ухудшается.

*** Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех 64 украинских политзаключенных Кремля.