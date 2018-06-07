Путин на "прямой линии" ответил писателю-террористу: Мы продолжим помогать "ЛДНР"

Путин признался во время ответа, что Россия помогает "ЛДНР".

Российский писатель-террорист, воюющий на стороне "ДНР", Захар Прилепин задал во время "прямой линии" вопрос президенту РФ Владимиру Путину.

Тероорист заявил о якобы готовящихся наступлениях украинских военных на Донбассе во время ЧМ-2018.

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"Я надеюсь, что до таких провокаций не дойдет, а если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, что надеюсь, ничего подобного не случится", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, что украинская армия может воспользоваться проведением чемпионата мира по футболу в России и освободить Донбасс.

По словам Путина, "невозможно запугать людей, которые живут на этих территориях на Донбассе - в "ЛНР" и "ДНР". "Видим, что там происходит, видим, как люди все это переносят, мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем делать это дальше", - сказал Путин.

Позже в комментарии RT Прилепин заявил, что доволен ответом Путина.

"Первый ключевой момент — что в случае наступления Украина рискует потерять свою государственность. Второй ключевой момент — что народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор... И третий пункт — что Россия делает все для того, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию", - высказался писатель-террорист.