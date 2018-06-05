СБУ открыла уголовное производство за публикацию "расстрельного списка" из 47 журналистов и блогеров

СБУ проводит следственные действия из-за разглашения сведений досудебного расследования.

СБУ открыла уголовное производство из-за публикации в СМИ списка из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины открыли уголовное производство из-за разглашения сведений досудебного расследования. Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещена публикация с перечнем лиц, данные о которых имеются в материалах ранее открытого уголовного производства", - говорится в сообщении.

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В СБУ отмечают, что в публикации "указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

"При этом соответствующие данные кому либо, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - отмечают в Службе безопасности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, во вторник, 5 июня издание "Страна" опубликовало список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров.

Как сообщал УНИАН, украинские спецслужбы предотвратили покушение на российского оппозиционного журналиста Бабченко, который проживает в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

В организации покушения подозревается Борис Герман - исполнительный директор украинско-германского СП «Шмайсер» - единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине. 31 мая Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к Герману меру пресечения в виде содержания под стражей.

Служба безопасности Украины заявила о получении информации о реальной угрозе безопасности других граждан по делу российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

В свою очередь, генпрокурор заявил, что следствие получило список из 47 человек, среди которых известные украинские и бывшие российские журналисты, которые могли быть следующими жертвами террористов.