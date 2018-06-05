Нардеп Добкин заявил, что готов отдать Польше два старинных замка на Львовщине

Вместе с тем, Добкин отметил, что он против передачи земли под этими замками, «даже потомкам королей».

Народный депутат Украины от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин, в случае прихода к власти, пообещал передать Польше два замка, которые находятся на территории Львовщины.

Об этом Михаил Добкин написал на своей странице в Facebook.

«Приду к власти, передам полякам Олесский и Подгорецкий замки. Все равно их «убивают» во Львовской области. Не следят и не содержат, как следует. Но ведь там родились несколько поколений польских королей. Там каждый сантиметр дышит историей. Сложной, кровавой, не всегда справедливой, но все-таки историей. Нашей с ним историей.

Пусть хоть королевские потомки все восстановят и сохранят в своих родовых гнездах. Как и положено хранить свою историю», - написал Добкин.

Вместе с тем, он отметил, что он против передачи земли под этими замками, «даже потомкам королей».

Читайте такжеДобкин девятого мая с гордостью носил «георгиевскую ленточку» в Берлине

Справка УНИАН. Подгорецкий замок - памятник архитектуры эпохи позднего Ренессанса и барокко. Расположен в селе Подгорцы Бродовского района Львовской области. Замок был построен в течение 1635-1640 годов по указанию коронного гетмана Станислава Конецпольского. Подгорецкий замок является одним из лучших в Европе образцов сочетания ренессансного дворца с бастионными укреплениями. По состоянию на сегодняшний день замок закрыт на реставрационно-восстановительные работы. Для осмотра доступны лишь окружающие территории и фасад.

Олесский замок — памятник архитектуры и истории XIII—XVIII веков, расположен в пгт Олеско Буского района Львовской области. Один из древнейших в Украине замков, вероятно, построен одним из сыновей галицко-волынского князя Юрия Львовича на плато холма, который возвышается среди поймы р. Либерция.