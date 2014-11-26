Задание – спасти Украину

Украина переживает во многом классическую ситуацию, когда ожидания быстрых изменений многими гражданами и неспособность элиты дать внятные ответы на актуальные вопросы порождает разочарование и угрожает серьезными проблемами самому большому по площади государству Европы.

Нашу страну долго упрекали в том, что независимость досталась Украине просто так, без борьбы и жертв. Как оказалось, испытания были отложенными, нам словно давали возможность лучше к ним подготовиться, нарастить потенциал, занять более выгодные позиции. Не сложилось – нерешительность и алчность многих представителей правящего класса привела к тому, что украинцы смогли сковырнуть Януковича (закулисные обстоятельства этого процесса во многом остаются загадкой), но к активизации России оказались не готовы. В 2014 году Украина заплатила страшную цену за свои ошибки, практически ежедневно теряя своих граждан на протяжении нескольких месяцев, и пока конца и края этому не видно. Сегодня крупнейшее государство Европы напоминает теленка, упирающегося в могучий дуб неблагоприятных обстоятельств, обойти который сил нет – его можно только повалить.

Украина удержалась на плаву, не сорвавшись в штопор дефолта, хотя доллар за последних полгода стал вдвое дороже. Динамика цен и ВВП удручает специалистов-экономистов и вводит в состояние уныния миллионы граждан. Если тенденция сохранится, то статус самой бедной страны Европы мы передадим какому-нибудь незадачливому соседу очень нескоро. Слабым утешением является тот факт, что масштабы нашего государства позволили Западу использовать его в качестве «соломенного бычка», в котором надолго должна завязнуть Россия. Украинские потери в данном случае ЕС и США интересуют мало – вполне очевидно, что западные военные не будут гибнуть за украинскую независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Важный момент, который многое объясняет: для России Путина успешная и самодостаточная Украина крайне опасна. Информационное цунами, умело поднятое в РФ и направленное на формирование из украинцев «врагов номер два» (первый номер закреплен за американцами), все же не способно в стратегическом смысле разрушить миллионы разнообразных двусторонних связей. Многие из них ослабели, но при этом комфортная для жизни Украина могла бы привлечь (и привлекает, возможно, не в том масштабе) к себе внимание многих россиян, утомленных стремительным построением на их Родине тоталитарного режима. Уничтожение потенциального конкурента – далеко не единственная причина агрессии против нашей страны со стороны России, но и не в последняя в списке причин.

Нашей стране необходимо выдержать испытание гибридной войной в условиях, когда в обществе царят завышенные ожидания, а политики не вооружены волшебными палочками, способными одним взмахом решить все накапливавшиеся за многие годы проблемы. Слугам народа невыгодно признавать следующее, поскольку эта констатация не соответствует их имиджу всемогущих, а экспертная среда и институты гражданского общества обязаны объяснять согражданам, что европейская и евроатлантическая интеграция – это процесс. В украинском случае – весьма продолжительный и зачастую болезненный, способный продлить больше 5-7 лет, поэтому сравнение европерспектив Молдовы и Украины при прочих равных могут позволить себе дилетанты.

Хотелось бы восхищаться острыми заявлениями Дали Грибаускайте и не думать о плохом, но не получается. Дело в том, что на фоне поддержки Украины из Вильнюса и несколько в меньшей мере из Варшавы, есть достаточно громкие и далеко не союзнические заявления лидеров Чехии и Венгрии, да и позицию Германии и Франции сложно назвать однозначно проукраинской. В ЕС осознают, что им придется считаться с Россией, поступаться собственными интересами пытаются, но очень дозированно (даже ввели санкции против РФ), но бороться с Кремлем лоб в лоб категорически не желают. Нарастающая активность США в этом вопросе благодаря установлению республиканцами контроля над Конгрессом растянута во времени, а Россия – она уже фактически на Донбассе сотнями единиц боевой техники и тысячами военных.

Что в этой ситуации необходимо Украине? Ответ лежит на поверхности – оперативно сформировать новое правительство и задать парламенту повестку дня национальных интересов. Политики, попавшие под купол Верховной Рады, должны перестать искать повальных симпатий избирателей и научиться принимать непопулярные решения. Попытки урвать бюджетные куски должны быть признаны мародерством без обиняков. У нового созыва законодателей, среди которых чуть больше половины – новички, есть не шанс, а необходимость продемонстрировать качество работы, отличное от предшественников. Это же касается и правительства. Спасение Украины – в коллективном Бальцеровиче, способном осуществить реформы и отойти в сторону. Сегодня такой вариант развития событий выглядит фантастическим, но разве мы могли еще год назад представить российские танки на территории Донбасса?

Евгений Магда