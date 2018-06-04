НАБУ расследует как взятку полеты главы СБУ Сумщины Косинского на вертолете совладельца «АТБ» Буткевича

Национальное антикоррупционное бюро будет расследовать уголовное производство о неправомерной выгоде, предоставленной совладельцем сети супермаркетов «АТБ» Геннадием Буткевичем главе управления СБУ в Сумской области Владиславу Косинскому.

Соответствующие ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований, сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Виталий Куприй.

«Коррупционное дело с полетами руководителей СБУ на частных вертолетах получила новый поворот. НАБУ решило заняться лично олигархом Буткевичем!», - написал он.

Депутат напомнил, что глава Сумской СБУ Владислав Косинский «решил не ездить некачественным украинским дорогам, а стал использовать вертолет Bell-407 с бортовым номером UR-PTW, который принадлежит совладельцу сети супермаркетов «АТБ» Геннадию Буткевичу».

«В частности, в декабре 2017 Косинский для своих собственных интересов совершил на нем перелет из Днепра в Сумы, что по подсчетам стоит минимум 5000 долларов США», - отметил В. Куприй.

Однако если ранее НАБУ расследовало только факт получения неправомерной выгоды начальником СБУ Сумщины, то теперь же расследование происходит более масштабно, подчеркнул депутат.

«Недавно я получил подтверждение, что детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию о совершении преступления по части 4 статьи 369 УК. А это уже касается не получения, а предложения неправомерной выгоды - взятки. За что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой», - написал В. Куприй на своей странице в Facebook.

«Таким образом, все стало на свои места. Антикоррупционеры считают, что Буткевич предоставлял сотрудникам СБУ свой вертолет противоправно, очевидно с целью налаживания личных отношений для использования спецслужб в собственных корыстных интересах. Напомню, что господин Буткевич ведет на оккупированных территориях бизнес через сеть продовольственных магазинов, которые идентичны магазинам торговой марки АТБ. Он платит многомиллионные налоги агрессору, способствует войне и нарушению территориальной целостности Украины. Однако очевидно пытается избежать ответственности за счет коррупционных отношений с СБУ, что подтверждается вертолетным делом», - подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло два уголовных производства по факту злоупотребления служебными полномочиями начальником Управления СБУ в Сумской области Владиславом Косинским

Уголовное производство №52018000000000469 открыто с правовой квалификацией ст. 364 ч. 2 Уголовного кодекса – "злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжким последствиям". Тяжкими последствиями кодекс называет убытки свыше 200000 грн. Уголовное производство №52018000000000470 открыто с правовой квалификацией ст. 369 ч. 2 УК – "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенные повторно".