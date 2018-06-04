Адвокат заявил об ограблении квартиры руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского

По предварительной версии, неизвестные проникли через окно балкона, хотя квартира находится на 3 этаже.

Квартиру руководителя агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, ограбили.

Об этом на странице в Facebook сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"В квартире все перевёрнуто, все вещи разбросаны, предварительно пропали документы и ценные вещи", - написал адвокат.

"По состоянию на 21-00, осмотр места происшествия окончен, следы и вещдоки изъяты, соседи опрошены", - добавил Доманский

Также он отметил, что по предварительной версии, неизвестные проникли через окно балкона, хотя квартира находится на 3 этаже.

Как сообщал УНИАН, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор "РИА Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

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Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль "За возвращение Крыма".

После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с еще несколькими журналистами развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". По данным СБУ, Вышинский продуцировал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это с России 53 тыс. евро.

Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.