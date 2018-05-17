Суд в Херсоне арестовал руководителя РИА "Новости Украина" Вышинского без права внесения залога (видео)

Вышинский был задержан 15 мая и подозревается в совершении государственной измены.

Херсонский городской суд своим решением избрал для руководителя РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Как передает корреспондент УНИАН, Вышинский арестован сроком на 60 дней без права внесения залога.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая настаивала на данной мере пресечения.

Сторона защиты Вышинского намерена подавать апелляцию на данное решение суда.

Как сообщал УНИАН, Херсонский городской суд сегодня начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения руководителю РИА «Новости Украина» Вышинскому, обвиняемому в госизмене.

Сторона обвинения в лице прокурора АР Крым в Херсонской области Валерия Харима в процессе заседания озвучила, что при проведении обыска у подозреваемого, нашли переписку в электронной почте, которая свидетельствует о его связях и получении информации из России, с дальнейшей перспективой ее опубликования в Украине.

15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве. Был задержан директор РИА «Новости Украина» Вышинский, ему объявлено о подозрении в совершении государственной измены.

Установлено, что Вышинский весной 2014 года в Крыму выпускал антиукраинские материалы и получил от президента РФ Владимира Путина медаль «За возвращение Крыма». После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский с участием еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

По данным СБУ, Вышинский изготавливал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и ежемесячно получал за это из России 53 тыс. евро. Позже в СБУ уточнили, что 53 тыс. евро на осуществление подрывной деятельности - это только доказанная сумма. По оперативным данным СБУ, финансирование достигало более 100 тыс. евро ежемесячно.