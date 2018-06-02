Пропагандистка из "РИА Новости" пожаловалась на попытку вербовки сотрудниками СБУ

Корреспондентка прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу директора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Корреспондентка российского пропагандистского издания РИА Новости в Литве пожаловалась на попытку вербовки со стороны сотрудников СБУ.

По словам Ирины Высокович, которая прибыла в Херсон освещать судебный процесс по делу директора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, «неизвестные в штатском» подошли к ней 1 июня на входе в зал заседаний суда после того, как одна из женщин стала обвинять ее в работе на пропагандистский «Первый балтийский телеканал», передает РИА Новости.

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"Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже", — завила она, сказав также, что имеет украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве.

Она сказала, что из трех беседовавших с ней сотрудников никто полностью не представился. Лишь один предложил называть его Алексеем.

"Было много вопросов про мою работу на Первом балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство "требует крови" и "раскрутки ситуации", поэтому надо подписать некоторые документы", – заявила она.

На вопрос, давили ли на нее, корреспондентка сказала, что "да, давили, но в мягкой форме, тихо и спокойно говорили, что могу остаться здесь, но если честно расскажу, что их интересовало, то отправлюсь домой. А что рассказать? Я была очень напугана и не понимала, за что… Мои репортажи на Первом балтийском канале в большей части касались социальной жизни, культуры, а в Херсон приехала сделать новость о заседании суда, о чем я и говорила им", – сказала сотрудница РИА Новости.

После нескольких часов такой беседы ее якобы вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости. "Мне сказали, что псевдоним у меня будет Мила, меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ", – добавила она.

Высокович отпустили, она смогла вернуться в Литву.