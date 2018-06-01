Заявления недостаточно: в ГМС заявили, что Вышинский не может выйти из украинского гражданства

Если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Руководитель издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого подозревают в государственной измене, не может выйти из украинского гражданства.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько, передает "112 Украина".

"Законодательство Украины предусматривает процедуру выхода из украинского гражданства. Одного любого заявления любого лица не достаточно для того, чтобы оно имело какие-то правовые последствия", - отметил Гунько.

По его словам, процедура выхода из украинского гражданства предусмотрена исключительно для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории иностранного государства, поэтому обращение соответственно должно быть в зарубежное дипломатическое учреждение.

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"Не знаю, или он постоянно проживает на территории иностранного государства. Очевидно, что он в зарубежное дипломатическое учреждение, посольство Украины в иностранном государстве сейчас вряд ли сможет обратиться, учитывая всю эту информацию", - сказал Гунько.

Кроме того, он напомнил, что статья 18 Закона о гражданстве Украины прямо указывает на то, что выход из гражданства не допускается в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

"И наконец, третий момент, - статья 2 Закона Украины о гражданстве указывает на то, что если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. То есть наличие любых других гражданств не дает лицу каких-либо преференций или каких-либо особых условий относительно ответственности перед законом", - отметил представитель ГМС.

Ранее сообщалось, что Кирилл Вышинский во время заседания суда по его делу заявил о выходе из украинского гражданства. Вышинский также обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о защите.